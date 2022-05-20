У передмісті Одеси затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку

19:43 16 серпня Київ, Україна

Під Одесою, раніше судимий за майнові злочини 23-річний молодий чоловік намагався зґвалтувати 7-річну дитину.



Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в кінці минулого тижня.

"Чоловік побачив дівчинку на вулиці опівдні недалеко від її будинку. Зловмисник затягнув дитину в занедбану будівлю, вдарив скляною пляшкою по голові і порізав руку, щоб залякати і присмирити. Після цього почав потерпілу роздягати...", - поінформували в главку.

Крики дитини почула перехожа, вона забрала її у зловмисника і покликала на допомогу односельців і поліціянтів, які були неподалік.



Чоловіка відразу затримали і помістили в слідчий ізолятор. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом замаху на зґвалтування, призначена низка експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність підозрюваного. Після отримання її результатів буде прийматися процесуальне рішення, в тому числі за фактом нанесення жертві тілесних ушкоджень (порізів та іншого).



Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15 і ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.