У передмісті Одеси затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку

Під Одесою, раніше судимий за майнові злочини 23-річний молодий чоловік намагався зґвалтувати 7-річну дитину.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в кінці минулого тижня.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в кінці минулого тижня.
Крики дитини почула перехожа, вона забрала її у зловмисника і покликала на допомогу односельців і поліціянтів, які були неподалік.
Чоловіка відразу затримали і помістили в слідчий ізолятор. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом замаху на зґвалтування, призначена низка експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність підозрюваного. Після отримання її результатів буде прийматися процесуальне рішення, в тому числі за фактом нанесення жертві тілесних ушкоджень (порізів та іншого).
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15 і ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.
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