У Придністров'ї "мінують" школи, автостанції, університети

Так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров'я заявило про отримання листів про "замінування" понад 20 закладів.
Про це повідомляє Newsmaker.
4 травня в "МВС" заявили, що повідомлення про нібито замінування надійшли на всі автостанції регіону, міським судам Тирасполя та Бендер, адміністраціям Рибниці та Бендер, декільком школам, Придністровському інституту мистецтв, університету ім. Шевченка та його філіям, теплоенерго у Бендерах.
4 травня в "МВС" заявили, що повідомлення про нібито замінування надійшли на всі автостанції регіону, міським судам Тирасполя та Бендер, адміністраціям Рибниці та Бендер, декільком школам, Придністровському інституту мистецтв, університету ім. Шевченка та його філіям, теплоенерго у Бендерах.
Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії рф заявив, що завдання російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні - встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід у Придністров'я, у регіоні відбулася серія терактів без постраждалих.
У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров'ї та вважають, що їхня мета – створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки що немає.
Міноборони Молдови заявило, що поки що не бачить ознак того, що росія може готувати напад на Молдову.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі