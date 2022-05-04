У Придністров'ї "мінують" школи, автостанції, університети

16:38 04 травня Київ, Україна

Так зване "міністерство внутрішніх справ" невизнаного Придністров'я заявило про отримання листів про "замінування" понад 20 закладів.

Про це повідомляє Newsmaker.



4 травня в "МВС" заявили, що повідомлення про нібито замінування надійшли на всі автостанції регіону, міським судам Тирасполя та Бендер, адміністраціям Рибниці та Бендер, декільком школам, Придністровському інституту мистецтв, університету ім. Шевченка та його філіям, теплоенерго у Бендерах.

"На більшості об'єктів перевірки вже завершено, вибухових пристроїв не виявлено", - додали у відомстві.



Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії рф заявив, що завдання російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні - встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід у Придністров'я, у регіоні відбулася серія терактів без постраждалих.



У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров'ї та вважають, що їхня мета – створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки що немає.



Міноборони Молдови заявило, що поки що не бачить ознак того, що росія може готувати напад на Молдову.