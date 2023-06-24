У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух

Внаслідок вибуху в прибережних водах одного з пляжів Одещини, одна людина загинула.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь.
Ігноруючи заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати у морі, наголошують у командуванні. Зайшовши у воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої.
Ігноруючи заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати у морі, наголошують у командуванні. Зайшовши у воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої.
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