У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух

19:25 15 липня Київ, Україна

Внаслідок вибуху в прибережних водах одного з пляжів Одещини, одна людина загинула.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь.



Ігноруючи заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати у морі, наголошують у командуванні. Зайшовши у воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої.