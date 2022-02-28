У пожежі згорів 6-річний хлопчик. Горе-батько затриманий

05:53 06 жовтень Київ, Україна

У квартирі на проспекті Правди в Подільському районі Києва після пожежі поліціянти виявили тіло 6-річного хлопчика.



Про це інформує відділ комунікації Національної поліції столиці в Facebook.



Пізніше стало відомо, що 35-річний батько забрав дитину в гості, а коли мама прийшла забирати 6-річного хлопчика, батько її не пустив в квартиру.



Він напустив чадного газу в кімнату і підпалив ліжко дитини. До того ж він поводився неадекватно і не відкривав двері рятувальникам і правоохоронцям.



Батько виявився колишнім військовим. Підозрюваного затримали правоохоронці.



Зібрані відомості по цьому факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Подільського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування поліціянти з'ясовують всі обставини події.