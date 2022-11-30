У Посольстві України в Мадриді пролунав вибух. У МЗС розповіли деталі

16:01 30 листопада Київ, Україна

До Посольства України в Іспанії надійшов конверт , під час огляду конверт вибухнув у руках коменданта. Внаслідок вибуху комендант отримав незначні поранення, йому надається медична допомога. Решта співробітників посольства не постраждала.

За даними місцевого видання Correodelaaxarquia, опівдні до поліції надійшов виклик із повідомленням про вибух у посольстві. Туди надійшов лист, адресований на ім'я посла в Іспанії Сергія Погорельцева.

У поліції повідомили, що вибухівка у конверті була саморобною. Правоохоронці активували антитерористичний протокол та оточили територію, де розташоване посольство. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічні служби.

У зв'язку з цим інцидентом Дмитро Кулеба доручив посилити безпеку в усіх посольствах, а також звернувся до іспанського колеги вжити термінових заходів для розслідування нападу на українську дипустанову.