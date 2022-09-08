Внаслідок ракетних ударів по Харкову виникла масштабна пожежа

Вночі окупанти завдали ударів по інфраструктурних об'єктах одразу у двох районах міста Харків.
Про це мер міста Ігор Терехов написав у Telegram.
На одному з місць прильотів ворожих ракет почалася потужна пожежа.
На одному з місць прильотів ворожих ракет почалася потужна пожежа.
У Салтівському районі влучили у критично важливий для життєзабезпечення міста об'єкт, саме на ньому в результаті виникла пожежа. У Холодногірському районі ракета влучила в одне з підприємств Харкова.
Наразі ведеться уточнення інформації про руйнування від прильоту, а також наявність чи відсутність постраждалих від ударів росії.
Наразі ведеться уточнення інформації про руйнування від прильоту, а також наявність чи відсутність постраждалих від ударів росії.
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