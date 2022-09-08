Внаслідок ракетних ударів по Харкову виникла масштабна пожежа

07:46 08 вересня Київ, Україна

Вночі окупанти завдали ударів по інфраструктурних об'єктах одразу у двох районах міста Харків.

Про це мер міста Ігор Терехов написав у Telegram.



На одному з місць прильотів ворожих ракет почалася потужна пожежа.

"Близько 12-ї ночі ракетні удари по Харкову. Один - у Салтівському районі, другий - у Холодногірському",- повідомив Терехов.

У Салтівському районі влучили у критично важливий для життєзабезпечення міста об'єкт, саме на ньому в результаті виникла пожежа. У Холодногірському районі ракета влучила в одне з підприємств Харкова.



Наразі ведеться уточнення інформації про руйнування від прильоту, а також наявність чи відсутність постраждалих від ударів росії.