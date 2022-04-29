У селищі Новоайдар на Луганщині знайшли застреленим місцевого колаборанта

15:52 29 квітня Київ, Україна

25 квітня у тимчасово окупованому селищі Новоайдар втік місцевий колаборант Павло Шароградський, а невдовзі його знайшли вбитим пострілом у голову та з пораненнями на тілі.



Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Павло Шароградський до початку повномасштабного російського вторгнення був "професійним громадським діячем". У свій час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". У розвідці зазначають, що жодного бізнесу чи високоприбуткової роботи Шароградський не мав, хоча підносив себе як високозабезпечену людину”, – йдеться у повідомленні.

Після окупації Новоайдара він почав співпрацювати з окупантами: надавав росіянам інформацію про патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей та співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.



Шароградського викрали з приміщення Щастинської районної державної адміністрації, де він брав участь у нараді з людьми у балаклавах та військовій формі російської армії.



Щодо колаборанта правоохоронці порушили кримінальну справу про державну зраду. З'ясовуються обставини, причини та мотиви його вбивства.