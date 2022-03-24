У порту захопленого окупантами Бердянська пролунали вибухи

08:43 24 березня Київ, Україна

У четвер вранці, 24 березня, у місті Бердянськ Запорізької області, тимчасово захопленому російською ордою, прогриміли потужні вибухи, внаслідок яких сталося сильне загоряння порту, горять цистерни з паливом. Саме у цьому порту російські фашисти протягом кількох днів розвантажували техніку.
 
Місцеві жителі повідомляють про два потужні вибухи о 6:40. Їх було чутно по всьому місту, тому люди прокинулися.

У своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко уточнив, що горить склад ракетно-артилерійського озброєння.

UPD: Офіційно! У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів.
«Біля порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" чорноморського флоту окупантів», - повідомили у ВМС ЗС України.
 