У порту захопленого окупантами Бердянська пролунали вибухи

08:43 24 березня Київ, Україна

У четвер вранці, 24 березня, у місті Бердянськ Запорізької області, тимчасово захопленому російською ордою, прогриміли потужні вибухи, внаслідок яких сталося сильне загоряння порту , горять цистерни з паливом. Саме у цьому порту російські фашисти протягом кількох днів розвантажували техніку.

Місцеві жителі повідомляють про два потужні вибухи о 6:40. Їх було чутно по всьому місту, тому люди прокинулися.



У своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко уточнив, що горить склад ракетно-артилерійського озброєння.



UPD: Офіційно! У Бердянську знищено великий десантний корабель окупантів.