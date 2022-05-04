У портах України заблоковано мільйони тонн пшениці

16:24 02 травня Київ, Україна

Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського озброєного вторгнення.


Про це заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік.

До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН.
 
"Голод не повинен бути зброєю", - сказав Фрік.

Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну росії з Україною, оскільки обидві ці держави – провідні експортери зерна. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року.

Різке зростання цін на продовольство та перебої з поставками з росії та України поставили під загрозу ситуацію з продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок субсидованого хліба та дешевої локшини.