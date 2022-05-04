У портах України заблоковано мільйони тонн пшениці

16:24 02 травня Київ, Україна

Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського озброєного вторгнення.



Про це заявив представник Світової продовольчої програми



До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН. Про це заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік.До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН.

"Голод не повинен бути зброєю", - сказав Фрік.



Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.



Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну росії з Україною, оскільки обидві ці держави – провідні експортери зерна. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року.



Різке зростання цін на продовольство та перебої з поставками з росії та України поставили під загрозу ситуацію з продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок субсидованого хліба та дешевої локшини.