У порт Стамбула прибув корабель із трупом українського моряка

Як стало відомо, до порту Стамбула прибуло судно з трупом на борту. Балкер під прапором Маршаллових островів має дивне ім'я THOR, яке асоціюється з ім'ям скандинавського міфологічного громовержця, який убив свого брата. За повідомленням морського юриста Миколи Гольбіна, до Туреччини з Одеси прибуло судно, на борту якого три доби перебуває мертвий український моряк.
Він розповів, що вчора про інцидент йому повідомили члени екіпажу балкера THOR (IMO 9291418, прапор Маршаллових островів).
Зазначається, що станом на вечір п'ятниці, 3 грудня, труп, який розкладався, все ще знаходився в каюті, а судно стояло на рейді в Стамбульському порту.
За словами юриста, для оформлення відповідних документів (списання мертвого моряка) потрібен певний час.
Він розповів, що члени команди перебувають у стресовому стані.
Тепер доведеться доставити померлого моряка в Україну літаком.
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