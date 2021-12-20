У порт Стамбула прибув корабель із трупом українського моряка

10:56 04 грудень Київ, Україна

Як стало відомо, до порту Стамбула прибуло судно з трупом на борту. Балкер під прапором Маршаллових островів має дивне ім'я THOR, яке асоціюється з ім'ям скандинавського міфологічного громовержця, який убив свого брата. За повідомленням морського юриста Миколи Гольбіна, до Туреччини з Одеси прибуло судно, на борту якого три доби перебуває мертвий український моряк.

Він розповів, що вчора про інцидент йому повідомили члени екіпажу балкера THOR (IMO 9291418, прапор Маршаллових островів).

"Моряк три дні і три ночі перебуває у сидячому положенні: у такому положенні помер мешканець Одеської області, а сталося це на рейді Одеського морського порту. Однак судновласник прийняв рішення не знімати з борту українського моряка, що помер в Україні, а зробити це в турецькому Стамбулі", - говорить юрист.

Зазначається, що станом на вечір п'ятниці, 3 грудня, труп, який розкладався, все ще знаходився в каюті, а судно стояло на рейді в Стамбульському порту.

За словами юриста, для оформлення відповідних документів (списання мертвого моряка) потрібен певний час.

Він розповів, що члени команди перебувають у стресовому стані.

"Люди обурені, деякі пригнічені... Крім морально-етичного питання, має місце питання епідбезпеки. Адже причини смерті людини поки невідомі. Тіло не помістили у холодильне обладнання, воно у звичайній каюті. На судні моторошний запах", - зазначив юрист.

Тепер доведеться доставити померлого моряка в Україну літаком.