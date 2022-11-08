До порту Маріуполя увійшли російські кораблі - мер

14:53 08 листопада Київ, Україна





Представник мерії повідомляє, що росіяни привезли до міста будівельні матеріали, ліки для військового шпиталю та кілька сотень комплектів військової форми. Кораблі окупантів, завантажені товарами подвійного та військового призначення, увійшли до Маріупольського порту . Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.Представник мерії повідомляє, що росіяни привезли до міста будівельні матеріали, ліки для військового шпиталю та кілька сотень комплектів військової форми.

"Повідомляють, що в окупаційній адміністрації порту якість військової форми - найголовніша тема для сарказму, тому що вона гірша за спецодяг робітників при Україні", - зазначив Андрющенко.

Наголошується також, що робітників місцевих заводів все частіше вербують для поїздок у відрядження на тимчасово окуповані території Херсонщини на будівництво укріплень, їм обіцяють підвищену зарплатню та гарантії безпеки.