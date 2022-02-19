У Полтавській області незаконно вирубали ліс майже на 2,4 млн грн

Держбюро розслідувань виявило в Полтавській області незаконну вирубку лісу. Двом працівникам одного з лісництв Миргородського лісового господарства, котрі допустили незаконну вирубку, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє ДБР.
Майстер лісу підозрюється у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 1, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Лісничий підозрюється в зловживанні службовим становищем і в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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