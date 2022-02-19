У Полтавській області незаконно вирубали ліс майже на 2,4 млн грн

20:27 24 травень Київ, Україна

Держбюро розслідувань виявило в Полтавській області незаконну вирубку лісу. Двом працівникам одного з лісництв Миргородського лісового господарства, котрі допустили незаконну вирубку, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє ДБР.

"Встановлено, що майстер лісу і лісничий при проведенні вибірково-санітарної рубки допустили понаднормову вирубку більше ніж 260 дерев. Це завдало збитків державі на майже 2,1 млн гривень. В іншому епізоді підозрювані допустили незаконну вирубку 61 дерева. При цьому лісничий наказав майстрові лісу не реагувати на порушення. Такі дії призвели до збитків на майже 240 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Майстер лісу підозрюється у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 1, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Лісничий підозрюється в зловживанні службовим становищем і в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).



Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.