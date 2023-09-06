У Полтаві затримано провокатора, який ображав і плювався в українських військових

14:12 30 серпня Київ, Україна





Задокументовано випадок, коли, перебуваючи у центрі міста, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати чиновників місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у тому, що росія розв'язала війну проти України та «вбивають людей за гроші». У Полтаві затримано фітнес-тренера, який публічно ображав українських військових, повідомляє пресслужба СБУ Задокументовано випадок, коли, перебуваючи у центрі міста, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати чиновників місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у тому, що росія розв'язала війну проти України та «вбивають людей за гроші».

Більше того, фігурант плюнув в одного з військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення в результаті підриву на міні.



За даними слідства, провокатор фіксував злочинні дії на камеру. Потім зняте відео з «коментарями» він виклав на своїй сторінці в Інстаграмі.



Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант уже неодноразово намагався дискредитувати українських військових, які воюють із російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокаційні відео та повідомлення зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.



Після останнього найрезонанснішого випадку чоловік намагався ховатися від правосуддя. Проте правоохоронці затримали його.



Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.