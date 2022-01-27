У Полтаві з шиї 6-річного хлопчика видалили шматок арматури

12:48 09 травень Київ, Україна

Дивом залишився живим 6-річний малюк з Кобеляцького району Полтавської області. Згідно з розповіддю співробітників ДСНС області, під час гри у дворі свого будинку хлопчик впав на арматурний прут, що стирчав. В результаті арматура пройшла крізь шию дитини. З травмою дитина була доставлена в хірургічне відділення Полтавської дитячої лікарні.

Рятувальники уточнили, що операція з порятунку дитини тривала близько години.

Як пояснили батьки дитини, їхній син грав у дворі. У певний момент хлопчик впав і наткнувся на перевернуту догори металеву підставку - це коло з привареними до нього стрижнями.

У свою чергу, лікарі повідомили, що хлопчик отримав поранення в шию, де "проходять магістральні судини". Завідувач хірургічного відділення Полтавської дитячої лікарні Денис Хмільовський сказав, що хлопчик "народився в сорочці".

"Ця частина арматури, яка проникла в шию, пройшла поруч з магістральними судинами і не пошкодила їх. Також пройшла повз стравохід і трахею. Частково пошкоджена трахея", - розповів лікар.

Він додав, що до операції були залучені судинний хірург, щелепно-лицьовий хірург, хірург-ендоскопіст. Всього під час операції чергували з десяток лікарів.

Зараз загальний стан дитини медики оцінюють як стабільно важкий.

Нагадаємо, в тирі, який знаходиться в гімназії №9 Черкас, 14-річний підліток отримав кульове поранення голови, він знаходиться в украй важкому стані.