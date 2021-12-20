У Полтаві з вікна викинулася жінка похилого віку: поліція встановлює причини суїциду (ФОТО)

У Полтаві, 24 листопада, жінка похилого віку викинулася з вікна багатоповерхового будинку. Травми, отримані під час падіння, були смертельними, – постраждала померла на місці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

До поліції надійшло повідомлення, що в одній із багатоповерхівок у Полтаві з вікна викинулася жінка. Наразі поліція проводить слідчі роботи та встановлює всі обставини смерті загиблої.





У середу, 24 листопада, до районного управління поліції міста Полтава надійшов дзвінок від місцевих жителів, в якому повідомлялося, що на вулиці Кондратюка близько 12:00 з вікна висотного будинку випала жінка похилого віку.

На місце події виїхала слідча група. Працівники поліції встановили особу потерпілої – жінка, 1942 року народження, проживала у будинку, де стався нещасний випадок.

Слідчі з'ясовують обставини події та вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Продовжуються слідчі дії.