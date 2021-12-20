У Польщі жорстоко вбита громадянка України

18:01 15 липень Київ, Україна

У польському місті Пулави, в житловому будинку за адресою вул. 6 серпня, громадянин Молдови скоїв напад на громадянку України. Незважаючи на всі зусилля лікарів, в результаті численних ножових поранень жінка померла в лікарні.



Також повідомляється, що чоловік і жінка жили в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні Вявольніца



Між 26-річною жінкою та її другом виникла суперечка перед будинком. Чоловік затягнув жінку до будівлі, де напав на неї ", - розповіли в поліції Польщі. 45-річного громадянина Молдови поліція затримала на місці події.



За даними польських правоохоронців, у чоловіка при собі був ніж, з яким він, ймовірно, напав на жертву. Мотив злочину поки не відомий. На місцях НП працюють слідчі. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.