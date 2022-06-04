У Польщі внаслідок нападу загинула громадянка України

У Нацпольському Мазовецькому воєводстві Польщі внаслідок кривавого нападу загинула громадянка України, повідомляє tvn24.

За даними поліції, до будинку прибули двоє чоловіків, один з яких вийшов з автомобіля і напав на жінок, поранивши їх ножем.. Потім нападники втекли з місця злочину, а сусіди почули крик та повідомили екстрені служби.

"Одну з постраждалих каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, інша у віці 29 років померла, незважаючи на проведені реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

У момент нападу у квартирі було двоє дітей (віком 2,5 роки та 5 місяців). Їх також привезли до лікарні на обстеження.

Автомобіль, на якому втекли нападники за кілька кілометрів потрапив в аварію і з'їхав у кювет. Спочатку був затриманий один із нападників - він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Іншого затримали за кілька годин, він виявився громадянином України.

Нагадаємо, з 1 липня влада Польщі перестане виплачувати окремим категоріям біженцям з України щоденну допомогу на харчування та житло у розмірі 40 злотих на особу (близько 280 гривень).