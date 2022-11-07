У Польщі перекинувся мікроавтобус із українцями, загинув підліток

07:31 07 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє польське видання Fakt із посиланням на місцеву поліцію. Учора, 6 листопада, поблизу міста Тарнів у Польщі сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пасажирського мікроавтобуса , який перевозив українців. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся — загинув 13-річний підліток, жінка та 6-річна дитина були госпіталізовані.Про це повідомляє польське видання Fakt із посиланням на місцеву поліцію.

"Водій легкового автобуса, в якому їхало загалом шестеро людей, під час обгону вантажівки з причепом не впорався з керуванням, виїхав на ліву смугу, а потім на зелену смугу. Внаслідок цього маневру автобус перекинувся", - уточнив прессекретар поліції Тарнова Павло Клімек.

Він додав, що 13-річна дитина з України загинула на місці, маму загиблого хлопчика та 6-річну дитину було госпіталізовано із серйозними травмами.