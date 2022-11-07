У Польщі перекинувся мікроавтобус із українцями, загинув підліток

Учора, 6 листопада, поблизу міста Тарнів у Польщі сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пасажирського мікроавтобуса, який перевозив українців. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся — загинув 13-річний підліток, жінка та 6-річна дитина були госпіталізовані.
Про це повідомляє польське видання Fakt із посиланням на місцеву поліцію.
Про це повідомляє польське видання Fakt із посиланням на місцеву поліцію.
Він додав, що 13-річна дитина з України загинула на місці, маму загиблого хлопчика та 6-річну дитину було госпіталізовано із серйозними травмами.
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