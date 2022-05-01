У Польщі "накрили" підпільну тютюнову фабрику, затримали сімох українців

17:01 02 серпня Київ, Україна

Правоохоронці Польщі викрили одну з найбільших підпільних фабрик сигарет, затримано 16 осіб, серед яких 7 українців.

Фабрика була виявлена в Мазовецькому воєводстві, повідомляє Польське радіо.

Відзначається, що підпільна фабрика знаходилася на території Новодворів. Правоохоронці виявили два великих виробничих цехи, розділені на кілька приміщень.



З приміщень вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній, і багато матеріалів для виробництва. Також було конфісковано понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет і більше ніж 13 тонн готового тютюну.



Вартість всього вилученого товару оцінили в 8 млн злотих (1,75 млн євро).





Група, що займалася виготовленням незаконних тютюнових виробів, діяла з серпня минулого року в Воломині, Варшаві та інших населених пунктах.

Учасників групи підозрюють у поширенні і контрабанді нелегального товару в країни Західної Європи, зокрема, в Німеччині та Великобританії. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.