У Польщі авто під управлінням українця протаранило житловий будинок

11:48 05 серпня Київ, Україна

30-річний емігрант з України скоїв ДТП на автомобілі Renault Koleos в Польщі, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і на повній швидкості влетів в житловий будинок, пробивши дірку в стіні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie в Facebook.

Історія сталася 4 серпня, мешканці будинку ще спали, коли в нього на великій швидкості врізався автомобіль Renault Koleos. Машина знесла захисний бар'єр біля будинку і пробила стіну. За словами жителів, автомобіль також вибив вікна і пошкодив меблі.



На щастя, ніхто з людей, які на момент інциденту знаходилися в будинку, не постраждав. Люди спали в кімнатах, які не зачепило.



За кермом авто, як підтвердили пізніше поліціянти і місцеві ЗМІ, перебував емігрант з України. Його і пасажира госпіталізували з травмами.



Українець не впорався з керуванням, тому що був у стані алкогольного сп'яніння. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в його крові.

Все, що відбулося в ту ніч, зафіксували камери моніторингу. На записі видно, що небезпечна пригода сталася о 4:36, а водій практично не гальмував.