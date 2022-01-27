У поліції розповіли про порушення на 9 травня

08:54 10 травень Київ, Україна

У різних містах і районних центрах країни зареєстровано 721 захід, присвячений святкуванню 76-ї річниці перемоги радянського народу. Також стало відомо про кількість правопорушень під час проведення урочистостей.

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

Більшість з них стосувалися використання забороненої символіки.



В результаті перевірок за фактами скоєних правопорушень складено 22 адміністративних протоколи. Зокрема:

8 - за ст. 173 (дрібне хуліганство) КпАП (6 - в Одеській і по одному у Львівській області та місті Київ),

5 - за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КпАП (2 - в Одеській і по одному в Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях),

5 - за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліціянта...) КпАП (3 - в Одеській і 2 - в Запорізькій області),

4 - за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КпАП (2 - в Одеській, по одному в Запорізькій та Луганській областях).



Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 13 кримінальних правопорушень. З них:

11 - за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України (4 - у Запорізькій, по 2 - у Закарпатській і Сумській, по 1 - у Луганській, Одеській і Миколаївській областях),

1 - за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України (у Львівській області);

1 - за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу...) Кримінального кодексу України (в Миколаївській області).