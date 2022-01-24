У поліції розкрили подробиці витоку даних із «Дії»

12:19 24 січень Київ, Україна

У Нацполіції України розповіли, що насправді інформація, що надійшла від аноніма про витік персональних даних користувачів порталу «Дія», є неправдивою та не відповідає дійсності.



Нагадаємо, що на ресурсі RaidForums 21 січня 2022 року було опубліковано інформацію у вигляді повідомлення від анонімного користувача про те, що особисті дані українців, отримані за допомогою «Дії», продано.



Проте після низки розслідувань, правоохоронні органи заявляють про фейкове повідомлення, називаючи його скоріше гібридною війною та черговою спробою дестабілізувати і так нелегку ситуацію в країні. Нічого спільного, за їхніми словами, із правдою це повідомлення не має.



Національна поліція пояснила, що як тільки подібна інформація з'явилася в мережі, її одразу пов'язали з кібератакою, здійсненою на держресурси в ніч із 13 на 14 січня. Але це зовсім не відповідає дійсності.