У поліції прокоментували побиття при затриманні

Поліція застосувала силу до порушника правопорядку, який чинив активний опір і нападав на співробітника правоохоронних органів. У соцмережах з'явилося скандальне відео, що викликало роздратування багатьох користувачів.

Місцева поліція прокоментувала ситуацію.

Одинадцятого серпня вдень в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як поліцейські б'ють хлопця. Увечері поліція озвучила свою версію події і додала, що за фактом побиття розпочато кримінальне провадження за статтею «умисне легке тілесне ушкодження».

Як заявили в поліції Одеської області, до копам звернулися нацгвардейци, у яких під час патрулювання Затоки стався конфлікт з власником торгової палатки з-за порушення карантинних обмежень.

На місце прибув патруль поліції. За словами копів, вони побачили як двоє хлопців сперечалися з нацгвардейцамі. В ході конфлікту хтось із хлопців розпорошив газовий балончик. За версією прес-служби Нацгвардії, у хлопців і зовсім був ніж.

Один з хлопців, неповнолітній, кинувся бігти, а поліцейський - наздоганяти. Його старший друг наздогнав і вдарив копа - у того струс мозку. Поліцейські у відповідь застосували спецзасоби та силу. Про те, чи били копи неповнолітнього, не уточнюється. У поліції кажуть, що він лише звернувся в лікарню з травмами, де заявив, що їх завдали поліцейські. За цим фактом відомості внесені в ЕРДР.

Старшому одному підлітка вже вручили підозру у вчиненні насильства на адресу співробітника правоохоронних органів.