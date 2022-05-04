13:13 03 травня Київ, Україна

У Підмосков'ї палало видавництво "Просвіта", яке хоче прибрати Україну з підручників.



На Кудинівському шосе міського округу Богородський у Підмосков'ї вночі згорів великий склад.



Про це повідомило росЗМІ.



Загасити пожежу площею майже 34 тисячі квадратних метрів, якій привласнили підвищений ранг складності, вдалося лише до ранку.



На місці працювали 109 осіб та 37 одиниць техніки. Під час пожежі частково впали конструкції складу.



МНС розповіло, що спалах відбувся на складі з підручниками та іншою поліграфією на території складського комплексу площею 112 гектарів.



РосЗМІ написали, що згорілі приміщення в комплексі "Атлант Парк" орендувала "Просвіта" - одне з найбільших видавництв навчальної та педагогічної літератури в країні, а також "Сток Трейдинг", яка зберігала там текстиль та побутову техніку.



Про постраждалих під час пожежі та її причини не повідомлялося.