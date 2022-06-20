У полоні в окупантів перебуває понад 1,5 тисячі цивільних

За інформацією віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, на даний момент понад 1,5 тисячі громадянських українців перебувають у полоні у російських військових.
Верещук наголосила, що всіх їх мають відпустити, адже утримувати цивільних як військовополонених заборонено.
Серед полонених чимало активістів, волонтерів, священиків, депутатів місцевих рад та голів органів місцевого самоврядування, насильницькі викрадення яких в ОБСЄ пропонують розглядати як злочини проти людяності.
Міжнародний Червоний хрест звертався до керівництва росії, щоб ті склали список громадянських українців, які перебувають у полоні.. У відповідь керівництво Росії прозвітувало про 120 людей, серед яких, наприклад, не було жодної жінки.
З березня до травня з російського полону, за словами Верещука, вдалося повернути 103 особи, проте процес звільнення не припиняється. Міністр розповіла, що знає про випадки, коли люди самостійно чи за допомогою волонтерів звільнялися з полону.
Також Верещук сказала, що згідно з даними української розвідки до Росії депортували 1,2 мільйона українців.
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