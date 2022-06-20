У полоні в окупантів перебуває понад 1,5 тисячі цивільних

19:22 20 червня Київ, Україна

За інформацією віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, на даний момент понад 1,5 тисячі громадянських українців перебувають у полоні у російських військових.



Верещук наголосила, що всіх їх мають відпустити, адже утримувати цивільних як військовополонених заборонено.

"Вони сидять у Ростові, Курську, вони сидять у СІЗО, вони сидять як військовополонені, хоча не повинні бути полоненими. Вони мають бути відпущені", - заявила Верещук.

Серед полонених чимало активістів, волонтерів, священиків, депутатів місцевих рад та голів органів місцевого самоврядування, насильницькі викрадення яких в ОБСЄ пропонують розглядати як злочини проти людяності.



Міжнародний Червоний хрест звертався до керівництва росії, щоб ті склали список громадянських українців, які перебувають у полоні.. У відповідь керівництво Росії прозвітувало про 120 людей, серед яких, наприклад, не було жодної жінки.



З березня до травня з російського полону, за словами Верещука, вдалося повернути 103 особи, проте процес звільнення не припиняється. Міністр розповіла, що знає про випадки, коли люди самостійно чи за допомогою волонтерів звільнялися з полону.



Також Верещук сказала, що згідно з даними української розвідки до Росії депортували 1,2 мільйона українців.