У смт Ворзель під обстріл кулеметів потрапив цивільний автомобіль: є загиблі

"У смт Ворзель Бучанського району окупанти обстріляли цивільний автомобіль із шістьма цивільними. Військові з колони техніки росіян, позначеної буквою "V", з танкових кулеметів відкрили вогонь. Внаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина. Ще чотири особи отримали осколкові поранення, - офіс генпрокурора України.