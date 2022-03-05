У смт Ворзель під обстріл кулеметів потрапив цивільний автомобіль: є загиблі
08:01 05 березень Київ, Україна
За даними офісу генпрокурора України, у смт Ворзель Бучанського району загинули цивільні, потрапивши під обстріл кулеметів російських військ.
"У смт Ворзель Бучанського району окупанти обстріляли цивільний автомобіль із шістьма цивільними. Військові з колони техніки росіян, позначеної буквою "V", з танкових кулеметів відкрили вогонь. Внаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина. Ще чотири особи отримали осколкові поранення, - офіс генпрокурора України.
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