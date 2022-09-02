Вперше в історії ЗАЕС повністю відключилася від енергомережі – все через злочинні дії росіян

16:48 25 серпня Київ, Україна

Внаслідок бойових дій у районі розміщення Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії "Дніпровська" і як наслідок відключення 5 та 6 енергоблоків ЗАЕС.



Про це повідомила Держінспекція ядерного регулювання.



О 12:29 5-й енергоблок відключився від мережі, а тому там спрацював аварійний захист, а 6-й енергоблок перевели на живлення власних потреб.



Згодом повітряну лінію відремонтували і 6-й енергоблок підключили до мережі, проте вже о 14:14 лінія відключилася знову і в енергоблоці спрацював аварійний захист.





Оператор українських атомних станцій компанія "Енергоатом" наголосив, що ЗАЕС відключилася від мережі повністю. Це сталося вперше у її історії.



Власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються енергосистемою України через лінію зв'язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.



Персонал станції веде пускові операції щодо підключення одного з енергоблоків до мережі.



Мер Енергодару Дмитро Орлов заявив, що радіаційний фон перебуває в нормі і попросив не вживати препарат калію йодид – у цьому зараз немає потреби.



Незадовго до цього Дмитро Орлов, який знаходиться неподалік АЕС, повідомив про відключення через російські обстріли світла і води в місті. За даними британської розвідки, росіяни розмістили свою техніку менш ніж за сто метрів від 5-го енергоблока ЗАЕС.