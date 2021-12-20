У Печерському районі 18 листопада у сміттєвих баках виявили останки тіла невідомого чоловіка: Поліція затримала вбивцю (ВІДЕО)

Як встановлено слідством, загиблий чоловік 42 років проживав у Печерському районі. Разом зі своїм знайомим потерпілий розпивав алкогольні напої. Згодом між п'яними виник конфлікт, внаслідок якого господар квартири, чоловік 42 років, був позбавлений життя.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Києві.

Було проведено оперативні пошуки, зараз злочинця затримано, йому загрожує строк до 15 років позбавлення волі.

Щоб позбавитися тіла, зловмисник ще добу перебував у квартирі знайомого, потім придбав інструмент, за допомогою якого у ванній він розчленував тіло вбитого, розклав по сумках і пакетах, і викинув у сміттєві контейнери.

Причетного до вбивства молодого чоловіка 32 років поліція розшукала в Дарницькому районі і провела оперативне затримання.

Злочинцю поліція повідомила про те, що його затримано за підозрою у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Чоловіку передбачено ув'язнення на строк до 15 років.



Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі 18 листопада було виявлено розчленовані людські останки у сміттєвих баках. Поліція вжила оперативних заходів щодо пошуку зловмисника та встановлення особи потерпілого.