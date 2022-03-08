У Павлограді зламали агітнамет і підпалили газети

18:39 12 жовтень Київ, Україна

Павлограді були затримані двоє чоловіків за хуліганські дії, вони пошкодили намет однієї з партій і підпалили агітаційні газети.



Так, 11 жовтня близько 12:00 в поліцію надійшла заява, що на вул. Героїв України міста Павлоград двоє людей перешкоджають проведенню передвиборчої агітації.

"Попередньо, чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння, але пройти медичне обстеження відмовилися. Зловмисників затримали і доставили до Павлоградського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ними виявилися місцеві жителі 33 і 36 років. Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Затримані пошкодили намет однієї з партій і підпалили агітаційні газети", - наголошується в повідомленні.

Також найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.