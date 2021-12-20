У Парижі проти Депардьє відновлять справу про зґвалтування

Черговий непривабливий інцидент в житті французького актора Жерара Депардьє сплив на поверхню. Французька прокуратура подала вимогу до суду, щоб знову розслідувати справу 2018 року по звинуваченню актора Депардьє в згвалтуванні молодої актриси.

Запит на дорозслідування був направлений в п'ятницю після того, як молода актриса, вже писала заяву на Депардьє в 2018 році, знову звернулася до органів правосуддя. Скарга актриси у вигляді цивільного позову має на увазі "практично автоматичне початок розслідування".

Нагадаємо, в серпні 2018 року зі скаргою в поліцію звернулася 20-річна актриса і танцівниця, ім'я якої не називалося. Вона розповіла, що двічі зазнала домаганням з боку Депардьє. Обидва інциденти, за її словами, відбулися в його будинку в Парижі, коли вони репетирували театральну п'єсу в неформальній обстановці. Тоді слідчі не знайшли достатніх підстав для пред'явлення звинувачень.

При цьому адвокат Депардьє Ерве Тьомін заявляв, що актор не визнає осудних йому злочинів. При цьому він визнає, що знайомий з дівчиною.