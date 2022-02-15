У Пакистані натовп забив камінням чоловіка, звинуваченого в богохульстві

Розлючений натовп забив камінням чоловіка за нібито осквернення Корану в мечеті у провінції Пенджаб на сході Пакистану, повідомила поліція. Також постраждали троє поліціянтів, затримано понад 80 людей.
На місце було викликано поліцію, яка виявила чоловіка в оточенні натовпу. Офіцер Мохаммад Ікбал та двоє його підлеглих спробували взяти чоловіка під варту, але розлючений натовп відбив його у правоохоронців.
Жертвою виявився 41-річний Муштак Ахмед із сусіднього села, як з'ясувалося, останні 15 років чоловік перебував у психічно неврівноваженому стані і, за словами його сім'ї, часто зникав із дому.
Гуджар, начальник місцевої поліції, сказав, що слідчі переглядають наявні відеозаписи, щоб спробувати ідентифікувати нападників. Наразі поліція затримала близько 80 чоловіків, які проживають на околицях мечеті.
Прем'єр-міністр Імран Хан висловив жаль із приводу інциденту і сказав, що хоче отримати від головного міністра Пенджабу звіт від поліції, наголосивши, що правоохоронці «не впоралися зі своїм обов’язком».
Лінчування поширене в цій консервативній ісламській країні. Міжнародні та національні правозахисні групи кажуть, що звинувачення у богохульстві часто використовувалися для залякування релігійних меншин та зведення особистих рахунків. У Пакистані богохульство карається смертю.
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