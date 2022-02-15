У Пакистані натовп забив камінням чоловіка, звинуваченого в богохульстві

11:34 15 лютий Київ, Україна

Розлючений натовп забив камінням чоловіка за нібито осквернення Корану в мечеті у провінції Пенджаб на сході Пакистану , повідомила поліція. Також постраждали троє поліціянтів, затримано понад 80 людей.

"Міан Мохаммад Рамзан, наглядач мечеті побачив дим усередині мечеті, що примикає до його будинку, і поспішив провести розслідування. Він знайшов один спалений Коран і побачив людину, яка намагається спалити інший, до цього моменту в мечеть почали прибувати люди, які стали свідками" – повідомив представник поліції Чаудхрі Імран.

На місце було викликано поліцію, яка виявила чоловіка в оточенні натовпу. Офіцер Мохаммад Ікбал та двоє його підлеглих спробували взяти чоловіка під варту, але розлючений натовп відбив його у правоохоронців.

"До мечеті було відправлено підкріплення, але воно прибуло надто пізно, натовп встиг забити чоловіка камінням до смерті та повісити його тіло на дереві", - повідомив Мунавар Гуджар, начальник поліційної дільниці.

Жертвою виявився 41-річний Муштак Ахмед із сусіднього села, як з'ясувалося, останні 15 років чоловік перебував у психічно неврівноваженому стані і, за словами його сім'ї, часто зникав із дому.



Гуджар, начальник місцевої поліції, сказав, що слідчі переглядають наявні відеозаписи, щоб спробувати ідентифікувати нападників. Наразі поліція затримала близько 80 чоловіків, які проживають на околицях мечеті.



Прем'єр-міністр Імран Хан висловив жаль із приводу інциденту і сказав, що хоче отримати від головного міністра Пенджабу звіт від поліції, наголосивши, що правоохоронці «не впоралися зі своїм обов’язком».

«Ми абсолютно нетерпимі до будь-кого, хто бере закон у свої руки, і лінчування натовпу розглядатиметься по всій суворості закону», — написав він у Твіттері через кілька годин після інциденту.

Лінчування поширене в цій консервативній ісламській країні. Міжнародні та національні правозахисні групи кажуть, що звинувачення у богохульстві часто використовувалися для залякування релігійних меншин та зведення особистих рахунків. У Пакистані богохульство карається смертю.