У звільненій Балаклії виявили кімнату тортур

18:44 12 вересня Київ, Україна

У деокупованій Балаклії в одному з підвалів виявлено камеру тортур.



Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.



"Балаклея. Застінок. Підвал. Методики про "укронацизм" розклеєні на стінах, поруч - стілець з молотком, скотч та використані рукавички. Навпаки - камери змісту. В іншому приміщенні - стяжки та сліди крові", - написала вона.



Співробітники правоохоронних органів нині "опрацьовують" це місце.