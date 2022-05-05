В окупованих областях України почнуть блокувати Facebook та Instagram

Влада окупованої росією Херсонської області України вирішила заблокувати Facebook та Instagram. Про це повідомив так званий заступник "мера" Херсона Кирило Стремоусов.
За його словами, ці соцмережі "дестабілізують ситуацію у регіоні". У перспективі російські загарбники планують заблокувати й інші інтернет-сайти, які не збігаються з їхнім уявленням про реальність.
Зазначимо, що обидві соціальні мережі залишаються найпопулярнішими на території України. Українська аудиторія у Facebook досягла майже 20 млн осіб, а в Instagram зареєстровано понад 55% українського населення віком від 25 до 35 років.
Зазначимо, що обидві соціальні мережі залишаються найпопулярнішими на території України. Українська аудиторія у Facebook досягла майже 20 млн осіб, а в Instagram зареєстровано понад 55% українського населення віком від 25 до 35 років.
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