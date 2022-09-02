В окупованому Старобільську підірвали автомобіль разом із місцевим колаборантом

12:14 12 серпня Київ, Україна

У Луганській області у місті Старобільськ був підірваний у власному автомобілі колаборант Лайшев Аскяр. Зрадник після приходу до міста окупантів отримав посаду начальника МРЕВ МВС ЛНР.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook вранці у п'ятницю, 12 серпня.

"У Старобільську підірвали автомобіль із так званим начальником МРЕВ", - написав він і додав, що "колаборанти поступово гинуть".

У свою чергу так зване "МНС ЛНР" повідомляє, що вчора ввечері у Старобільську спалахнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

"Як вдалося з'ясувати, власник іномарки, зробивши покупки в розташованому поруч торговому центрі, сів у своє авто і почав рух, через кілька секунд пролунав вибух. Чоловіку вдалося вистрибнути з палаючої машини, а очевидець пригоди, що проїжджав повз, довіз постраждалого до приймального відділення місцевої лікарні", – розповіли в "МНС".

Чоловік госпіталізований з діагнозом "опік полум'ям шиї, тулуба, кінцівок II-IIIА ступеня 90% поверхні тіла, рвана рана лівого стегна".