В окупованому Скадовську пролунали вибухи

У тимчасово захопленому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи. На Херсонщині оголошено повітряну тривогу.
Про це у понеділок, 30 січня, повідомляє Суспільне з посиланням на інформацію місцевих мешканців.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки що немає.
Містянам рекомендується або залишатися в укриттях до закінчення загрози з повітря, або дотримуватися правила "двох стін".
Про це у понеділок, 30 січня, повідомляє Суспільне з посиланням на інформацію місцевих мешканців.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки що немає.
Містянам рекомендується або залишатися в укриттях до закінчення загрози з повітря, або дотримуватися правила "двох стін".
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