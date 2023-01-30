В окупованому Скадовську пролунали вибухи

10:42 30 січня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи. На Херсонщині оголошено повітряну тривогу.



Про це у понеділок, 30 січня, повідомляє Суспільне з посиланням на інформацію місцевих мешканців.



Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки що немає.



Містянам рекомендується або залишатися в укриттях до закінчення загрози з повітря, або дотримуватися правила "двох стін".