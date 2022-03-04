В окупованому Сімферополі розвішують агітацію на підтримку війни проти України

17:43 04 березень Київ, Україна

В окупованому Сімферополі на рекламних конструкціях розміщують агітацію на підтримку російської війни проти України.





Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Агітаційні матеріали з'явилися на рекламних конструкціях зупинок громадського транспорту та білбордах. На

На зображеннях присутній Володимир Путін, російський військовий у балаклаві і буква "Z", зібрана з георгіївських стрічок.

Також біля Київської районної ради Сімферополя на кількох будинках вивісили російські прапори начебто на знак підтримки російського вторгнення в Україну. Однак усі прапори одного розміру, в одній колірній гамі і все одно нові.



При цьому більшу частину розміщено над магазинами або під'їздами, а не вікнами конкретних людей.. В інших районах міста прапори РФ під вікнами немає.



Кореспондент видання, який передав знімки, звернув увагу на курйоз із розміщенням військової пропаганди. Так, білборд із написом "Російський солдат - воїн-визволитель" був поставлений біля цвинтаря.