В окупованому Севастополі пролунали вибухи: атака дронів

08:55 25 вересня Київ, Україна

Увечері у неділю, 24 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи, як повідомляють ЗМІ.



Вибухи пов'язані з атакою безпілотних апаратів на місто. За даними мешканців, від шести до десяти безпілотників було помічено на півночі півострова та в районі Арабатської стрілки. Також повідомляється про збивання дронів на півдні від Севастополя.



Поки що окупаційна влада не надала офіційних коментарів.



Канал "Кримський вітер", посилаючись на інформацію очевидців, також стверджує, що в районі мису Фіолент та житлового масиву Балаклави активно діяли сили ППО рф.