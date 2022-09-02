В окупованому селі Миколаївської області російський військовий зґвалтував 31-річну жінку

19:29 15 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 15 серпня, до поліції звернувся мешканець Баштанського району та повідомив, що у березні, під час окупації села, російський військовий зґвалтував його доньку.



Про це повідомляє поліція Миколаївської області.



У березні під час окупації Баштанського району військовослужбовці росії проводили фільтраційні заходи та перевіряли всіх мешканців села. Під час такої перевірки одного з будинків російський військовий зґвалтував 31-річну жінку, погрожуючи розправою їй та її дитині.



Наразі слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".



Поліціянти вживають заходів щодо встановлення особи підозрюваного.

"Жоден російський злочинець не уникне відповідальності за злочини, скоєні на території України, у разі якщо залишаться живими", - підсумовує поліція Миколаївської області.

Нагадаємо, що станом на кінець липня співробітники поліції розслідували 21 кримінальну справу щодо скоєння військовими рф сексуальних злочинів на території України. Більше фактів сексуального насильства зафіксували на Київщині, Сумщині, Чернігівщині.