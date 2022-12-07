В окупованому Приморську росіяни відбирають житло у тих, хто евакуювався

18:52 07 грудня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Приморську Запорізької області росіяни оголосили, що якщо власники майна не звернуться до окупаційної адміністрації за документами, то майно відберуть.



Виходячи із даних сайту, створеного Силами спеціальних операцій "Центр національного опору".

"Ворог практикує схему оголошення майна, яке вони хочуть віджати, нібито "безгосподарним". Списки об'єктів постійно оновлюються на сайті так званої обласної військової адміністрації окупантів", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у переліку є об'єкти нерухомості, транспортні засоби, що належать громадянам України, а також комунальне та державне майно.



Щодо порожніх квартир – у містах області окупанти збирають інформацію через керівників ОСББ.



Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію.



Все це майно ворог позначає як "безгосподарне" та додає до відповідного реєстру. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, воно має перейти в муніципальну власність.