В окупованому Мелітополі росіяни заявили про старт "націоналізації" авто

10:03 26 жовтня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Мелітополі російська адміністрація заявила про старт процесу реєстрації автомобілів. Місцеві журналісти кажуть, що під виглядом реєстрації у городян та бізнесу вилучатимуть майно.



Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".



Російські окупанти в Запорізькій області вже заявляли, що "націоналізація", на їхню думку, "необхідна та логічна дія".



Ще влітку мер міста Іван Федоров розповідав, що росіяни почали відбирати авто юридичних осіб на блок-постах, оголошуючи про їхню "націоналізацію", а також відбирали бізнес. Ватажок росіян у регіоні володимир рогов, наприклад, обіцяв "націоналізувати" майно українських бізнесменів, зокрема, Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського.



Мелітопольські журналісти кажуть, що реєструвати автомобілі окупанти пропонують за правилами, за якими вже проходила реєстрація нерухомості.

“У тих, хто не перереєструє свою житлоплощу та ділянки за російськими законами, власність вилучають як безгоспну. "Націоналізовані" квартири рашисти або перепродують, або заселяють туди своїх солдатів та інших "гастролерів". Тепер черга "націоналізації" дійшла і до автомобілів мелітопольців... на тих же правилах, як це було раніше із житлом. Незареєстровані автомобілі будуть "націоналізовані" та їм знайдуть "нових власників", - пояснюють логіку окупантів журналісти.

На цей момент відомо, що автомобілі без власників з усього окупованого району звозять до Мелітополя, де далі реєструють на підставних осіб для продажу. За такою схемою росіяни діяли і в тимчасово окупованому Маріуполі.

"Проста та зрозуміла схема, яка дозволить озолотитися багатьом колаборантам", - підсумовують журналісти.

Крім того, на своєму офіційному сайті окупаційна адміністрація регулярно публікує списки виявленого "безгосподарного майна", в яких уже числяться сотні "націоналізованих" автомобілів, більшість з яких належать комунальним та приватним підприємствам.