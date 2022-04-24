В окупованому Мелітополі рашисти викрали консула Болгарії, – мер

Здійснюючи свої безчинства на окупованих територіях, рашисти не визнають жодного міжнародного права.. В окупованому Мелітополі російські військові викрали почесного консула Болгарії. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Він також зазначив, що в Україні вже викрали понад 50 міських голів, 29 із них зараз перебувають у в'язницях.
Також він розповів, що вже четвертий день російські окупанти не випускають мешканців, які хочуть виїхати у бік Запоріжжя.
Гуманітарні вантажі блокуються, у місті немає готівки.
Раніше повідомлялося, що мелітопольські партизани знищили сотню окупантів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі