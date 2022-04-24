В окупованому Мелітополі рашисти викрали консула Болгарії, – мер

09:13 24 квітня Київ, Україна

Здійснюючи свої безчинства на окупованих територіях, рашисти не визнають жодного міжнародного права.. В окупованому Мелітополі російські військові викрали почесного консула Болгарії. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - сказав Федоров.

Він також зазначив, що в Україні вже викрали понад 50 міських голів, 29 із них зараз перебувають у в'язницях.

"Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої", - сказав Федоров.

Також він розповів, що вже четвертий день російські окупанти не випускають мешканців, які хочуть виїхати у бік Запоріжжя.

"Останні чотири дні вони повністю заблокували евакуацію до Запоріжжя, за будь-яким маршрутом, тільки до Криму дають можливість виїхати", - наголосив Федоров.

Гуманітарні вантажі блокуються, у місті немає готівки.

Раніше повідомлялося, що мелітопольські партизани знищили сотню окупантів.