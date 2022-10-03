В окупованому Мелітополі почалася примусова мобілізація

В окупованому Мелітопольському районі Запорізької області військові росії розпочали примусову мобілізацію місцевого населення.
Про це 3 жовтня в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами Федорова, після "референдумів" окупанти вважають місцеве населення громадянами росії.
Також мер додав, що місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій та на блок-постах виникають величезні черги.
Так, у понеділок у районі Василівки зібралися чотири тисячі людей, які намагаються потрапити на підконтрольну Україні територію. При цьому російські військові ввели систему перепусток і всіляко гальмують переїзд, випускаючи по пів сотні громадян за добу.
Також мер додав, що місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій та на блок-постах виникають величезні черги.
Так, у понеділок у районі Василівки зібралися чотири тисячі людей, які намагаються потрапити на підконтрольну Україні територію. При цьому російські військові ввели систему перепусток і всіляко гальмують переїзд, випускаючи по пів сотні громадян за добу.
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