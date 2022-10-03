В окупованому Мелітополі почалася примусова мобілізація

13:02 03 жовтня Київ, Україна

В окупованому Мелітопольському районі Запорізької області військові росії розпочали примусову мобілізацію місцевого населення.



Про це 3 жовтня в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість прикладів, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на кілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз уже розпочалася мобілізація у тимчасово окупованій Мелітопольщині", - наголосив він.

За словами Федорова, після "референдумів" окупанти вважають місцеве населення громадянами росії.



Також мер додав, що місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій та на блок-постах виникають величезні черги.



Так, у понеділок у районі Василівки зібралися чотири тисячі людей, які намагаються потрапити на підконтрольну Україні територію. При цьому російські військові ввели систему перепусток і всіляко гальмують переїзд, випускаючи по пів сотні громадян за добу.