В окупованому Маріуполі рашисти планують знести цілий квартал

15:59 14 грудня Київ, Україна

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти та колаборанти задумали знести цілий квартал у тимчасово окупованому місті.

Він зазначив, що пропагандистські пабліки оприлюднили карту із планами руйнування на базі Яндекса. Відповідно до них – у планах знести повністю квартал біля заводу Азовсталь у Лівобережному районі Маріуполя. Це Морський бульвар та Азовстальська вулиця.
Андрющенко зазначив, що там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення.
"Таким чином окупанти продовжують свої спроби зруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги", - додав він.