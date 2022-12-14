В окупованому Маріуполі рашисти планують знести цілий квартал

15:59 14 грудня Київ, Україна

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти та колаборанти задумали знести цілий квартал у тимчасово окупованому місті.



Він зазначив, що пропагандистські пабліки оприлюднили карту із планами руйнування на базі Яндекса. Відповідно до них – у планах знести повністю квартал біля заводу Азовсталь у Лівобережному районі Маріуполя. Це Морський бульвар та Азовстальська вулиця.

Андрющенко зазначив, що там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення.