16:38 19 жовтня Київ, Україна

Окупаційна "влада" Маріуполя демонтувала меморіал Жертвам голодомору , встановлений у центрі міста 18 років тому. Примітно, що він знаходився навпроти драматичного театру, який став символом військових злочинів рашистів у Маріуполі.

Демонтаж пам'ятника супроводжували агітаційним роликом, у якому маріонетки окупантів розповідають, що воюють не з пам'ятником, а з

"дезінформацією на державному рівні", а також про те, що голодомору в Україні не було.

Ще одна колаборантка-викладач Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що мешканцям Маріуполя "не варто дратувати душі нагадуваннями про трагедії минулого".

За різними даними, у 1932–1933 роках від 2,2 до 3,9 млн. українців загинули від голоду. 2006 року законом України Голодомор визнали геноцидом українського народу.