В окупованому Криму знову обшукують кримських татар

10:38 24 січня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Криму в Джанкойському районі відбуваються обшуки у будинках кримських татар.



Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"З 4 години ранку тривають нові обшуки в будинках кримських татар. Жителі Джанкойського району повідомляють про дії спецслужб за декількома адресами", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, обшуки торкнулися Екрема Кроша, брата політв'язня Енвера Кроша.

"Кримська солідарність" із посиланням на родичів повідомляє, що в "3:57 зателефонувала дружина Екрема і сказала, що хтось стукає у ворота з вимогою відкрити", після чого зв'язок було втрачено.



Крім того, обшуки відбуваються в османському будинку Абдуразакова – брата політв'язня Едема Бекірова з Джанкойської групи. А також у будинках ще кількох кримських татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекір'яєва, Халіла Мамбетова.