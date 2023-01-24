В окупованому Криму знову обшукують кримських татар

У тимчасово захопленому Криму в Джанкойському районі відбуваються обшуки у будинках кримських татар.
Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".
Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".
Імовірно, обшуки торкнулися Екрема Кроша, брата політв'язня Енвера Кроша.
Крім того, обшуки відбуваються в османському будинку Абдуразакова – брата політв'язня Едема Бекірова з Джанкойської групи. А також у будинках ще кількох кримських татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекір'яєва, Халіла Мамбетова.
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