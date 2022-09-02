В окупованому Криму працює ППО – ЗМІ

08:11 22 серпня Київ, Україна

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у ніч проти 22 серпня у кількох містах Криму спрацювала ППО, росіяни підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому "Бельбек".

Про це заявив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.

"Наша ППО відпрацювала чергові об'єкти на підходах до Бельбеку з боку Євпаторії", - повідомив Развожаєв.