В окупованому Криму працює ППО – ЗМІ

08:11 22 серпня Київ, Україна

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у ніч проти 22 серпня у кількох містах Криму спрацювала ППО, росіяни підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому "Бельбек".

 
 
Про це заявив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.
 
"Наша ППО відпрацювала чергові об'єкти на підходах до Бельбеку з боку Євпаторії", - повідомив Развожаєв.

Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали у Козачці в районі Мису Херсонес".

Разом з тим, місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.