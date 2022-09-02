В окупованому Криму працює ППО – ЗМІ

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у ніч проти 22 серпня у кількох містах Криму спрацювала ППО, росіяни підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому "Бельбек".
Про це заявив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.
Пізніше Развожаєв додав, що "системи ППО відпрацювали у Козачці в районі Мису Херсонес".
Разом з тим, місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці.
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