В окупованому Іловайську на Донеччині пролунали вибухи

08:38 08 жовтня Київ, Україна

У ніч на 8 жовтня кілька сильних вибухів сталися в окупованому Іловайську Донецької області, після чого почалася пожежа .

 
Відповідні відео оприлюднені у Мережі.

Так, за даними росЗМІ, в окупованому росією населеному пункті сталося шість вибухів . Стверджується, що ЗСУ завдали удару за допомогою M142 HIMARS.

За словами очевидців, в Іловайську було знищено паливний склад ворога – залізничні цистерни.