В окупованому Іловайську на Донеччині пролунали вибухи

У ніч на 8 жовтня кілька сильних вибухів сталися в окупованому Іловайську Донецької області, після чого почалася пожежа .
Відповідні відео оприлюднені у Мережі.
Так, за даними росЗМІ, в окупованому росією населеному пункті сталося шість вибухів . Стверджується, що ЗСУ завдали удару за допомогою M142 HIMARS.
За словами очевидців, в Іловайську було знищено паливний склад ворога – залізничні цистерни.
Так, за даними росЗМІ, в окупованому росією населеному пункті сталося шість вибухів . Стверджується, що ЗСУ завдали удару за допомогою M142 HIMARS.
За словами очевидців, в Іловайську було знищено паливний склад ворога – залізничні цистерни.
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