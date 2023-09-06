В окупованому Енергодарі дрон розніс штаб ОМОНу

28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Внаслідок операції «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу росгвардії ОМОН «Ахмат-1».
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у понеділок, 28 серпня.
Спецоперацію провели місцевий рух опору разом із розвідниками.
Постраждав особовий склад окупантів та припарковані автомобілі. У приміщенні почалася пожежа. Уточнюється інформація про кількість убитих та поранених «кадирівців».
Окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежений доступ до Інтернету.
Постраждав особовий склад окупантів та припарковані автомобілі. У приміщенні почалася пожежа. Уточнюється інформація про кількість убитих та поранених «кадирівців».
Окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежений доступ до Інтернету.
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