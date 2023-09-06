В окупованому Енергодарі дрон розніс штаб ОМОНу

18:10 28 серпня Київ, Україна

28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. Внаслідок операції «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу росгвардії ОМОН «Ахмат-1».

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у понеділок, 28 серпня.

Спецоперацію провели місцевий рух опору разом із розвідниками.



Постраждав особовий склад окупантів та припарковані автомобілі. У приміщенні почалася пожежа. Уточнюється інформація про кількість убитих та поранених «кадирівців».



Окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежений доступ до Інтернету.