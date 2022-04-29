В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза

Вранці у п'ятницю, 29 квітня, у тимчасово окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза.
Причина пожежі невідома, але пропагандисти вже звинувачують у всьому Україні.
Про НП повідомляють місцеві Telegram-канали. Очевидці поділились першими кадрами.
Зазначається, що перед світанком пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі міста.
На опублікованих у мережі кадрах, знятих з приватного сектора, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.
Так звані місцева влада ще не прокоментувала інцидент. Водночас у пропагандистських російських каналах у Telegram стверджують, що нібито причиною пожежі на нафтобазі став "обстріл з боку України".
Про НП повідомляють місцеві Telegram-канали. Очевидці поділились першими кадрами.
Зазначається, що перед світанком пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі міста.
На опублікованих у мережі кадрах, знятих з приватного сектора, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.
Так звані місцева влада ще не прокоментувала інцидент. Водночас у пропагандистських російських каналах у Telegram стверджують, що нібито причиною пожежі на нафтобазі став "обстріл з боку України".
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