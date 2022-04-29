В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза

06:21 29 квітня Київ, Україна

Вранці у п'ятницю, 29 квітня, у тимчасово окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза.

Причина пожежі невідома, але пропагандисти вже звинувачують у всьому Україні.



Про НП повідомляють місцеві Telegram-канали. Очевидці поділились першими кадрами.



Зазначається, що перед світанком пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі міста.



На опублікованих у мережі кадрах, знятих з приватного сектора, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.



Так звані місцева влада ще не прокоментувала інцидент. Водночас у пропагандистських російських каналах у Telegram стверджують, що нібито причиною пожежі на нафтобазі став "обстріл з боку України".