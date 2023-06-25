В окупованому Бердянську рашисти застрелили підлітка

07:44 25 червня Київ, Україна

Вчора, 24 червня, увечері в окупованому Бердянську пролунали постріли. Як повідомив пізніше представник окупаційної влади на території Запорізької області Владислав Рогов, було вбито двох "проукраїнських терористів". Відомо, що одному з них було лише 16 років.

"Подробиці стрілянини у Бердянську - ліквідовані два проукраїнські терористи. Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. В результаті злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано" - заявив він.

У соцмережах повідомляється, що одним із загиблих був 16-річний Тигран Оганесян. Особа другого вбитого росіянами українця поки що невідома.

Також опубліковано, як стверджується останнє відео, яке підліток записав перед смертю.

Повідомляється, що Оганесян убив двох окупантів.

Відомо, що Тігран Оганесян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали звинувачення від Слідчого комітету Росії у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожував висновок терміном від 10 до 20 років.