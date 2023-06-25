В окупованому Бердянську рашисти застрелили підлітка

07:44 25 червня Київ, Україна

Вчора, 24 червня, увечері в окупованому Бердянську пролунали постріли. Як повідомив пізніше представник окупаційної влади на території Запорізької області Владислав Рогов, було вбито двох "проукраїнських терористів". Відомо, що одному з них було лише 16 років.

"Подробиці стрілянини у Бердянську - ліквідовані два проукраїнські терористи. Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. В результаті злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано" - заявив він.

У соцмережах повідомляється, що одним із загиблих був 16-річний Тигран Оганесян. Особа другого вбитого росіянами українця поки що невідома.

Також опубліковано, як стверджується останнє відео, яке підліток записав перед смертю.

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Повідомляється, що Оганесян убив двох окупантів.

Відомо, що Тігран Оганесян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали звинувачення від Слідчого комітету Росії у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожував висновок терміном від 10 до 20 років.

 